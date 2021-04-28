Игорь Осинькин: Наша основная задача – это чемпионат

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 39-го тура Олимп-Первенства ФНЛ против "Торпедо" (5:1).

– Счет крупный, но матч начинался очень тяжело. Мы хотели сами доминировать, но соперник смог в этот момент создать нам огромные трудности. Матч, наверное, с одной стороны, делится на "до удаления" и "после". Но с другой стороны, если оценивать начало матча, у нас был хороший голевой момент. А после получил травму Витюгов. Мы недостаточно быстро разобрались с этой ситуаций. Не выпустили вовремя вместо него футболиста. В этот момент не досмотрели, не добежали и получили гол. Но после этого считаю, что играли в хороший и быстрый футбол, создали очень много моментов. После удаления мы, конечно, уже неплохо использовали лишнего. То, как мы расставлялись, то как мы играли с тактической точки зрения, это тоже надо уметь против 10 футболистов. Это непросто. Но приятно, что футболисты так реагировали на изменения тактического расклада на поле. Мы идем к нашей цели и после прошлой, не очень удачной игры, мы говорили, что нам нужно три победы, сейчас нам надо две победы, чтобы мы уже могли готовиться, в том числе и к финалу Кубка России.

– Замена Витюгова связана с травмой. Это перестраховка или есть опасность потерять его надолго?

– По срокам не готов говорить. Но эта замена из-за травмы. Завтра его повезут на обследование. Точнее сможем сказать после него.

– Что помогло Сарвели наконец раскрыться и почему не получалось у него играть так ранее?

– Во-первых, надо понимать, что Сарвели пришел в тот момент, когда вокруг команды было много негатива. И он, как лидер команды "Чертаново", человек, на которого был серьезный спрос со стороны других команд, ожидали, что он поможет больше. В том числе в тех первых неудачных играх. После шести матчей у нас было три поражения и одна ничья. В каких-то ситуациях, в том числе и по нему прошлись. Попал он под давление. Но мы сейчас этого не помним, болельщики не помнят. К концу сентября он уже начал набирать статистику, начал быть похожим на самого себя. К сожалению, в начале октября у него была такая травма, что он только три-четыре матча сыграл после нее. Это было от "Текстильщика" и до "Текстильщика". Отдавая голевой пас в первом матче, он неудачно потянул голеностоп как-то неудачно. Сейчас вернулся в основной состав тоже на игре с "Тестильщиком". Ровно круг пропустил. Это много. Я не хотел бы сейчас ему дифирамбы петь, он часть нашей команды, важный игрок. Игрок на достаточно важной позиции для той стилистики, которую мы хотим видеть на поле.

– Ивана Сергеева не поменяли из-за его желания побить рекорд?

– Знаете, с "Факелом" мы его поменяли. Там был момент близкий к травме. И после этого в каких-то матчах, скажем, с Грозным, мы очень внимательно за ним следили. Он практически не тренировался. Вроде бы сейчас он восстановился. Прошлый матч он вышел на замену в концовке. Сейчас он более свежий, отдохнувший, с хорошим движением. Мы, конечно, просили его чуть-чуть в конце поменьше двигаться, но не получается мне с ним в этом плане договориться. Он выполняет объем работы, даже если его усиленно останавливать. Забил он один, важный гол. Мы идем дальше. И он, и команда.

– Вопрос по Антону Зиньковскому. Его второй матч нет в заявке. Какая там ситуация?

– Антон Зиньковский получил травму в игре с "Ахматом". Получил ее в самом начале матча. Он старался, он должен был помочь, он как лидер не мог уйти с поля. Сейчас мы за это расплачиваемся. Но идет динамика хорошая. Знаете, мы знаем, что тот отрезок, который прошел, с точки зрения лечения, он прошел хорошо. Но когда он будет готов – на следующей игре или через, мы еще пока не знаем. Как минимум, на финал Кубка России прогноз благоприятный. Но это лечение, это лотерея. Я просто хочу, чтобы он быстрее вернулся. Все в наших руках.

– В таком напряженном графике успеваете следить за "Локомотивом"?

– Если честно, мало. Конечно, мы немного отслеживаем, понимаем, что нужно будет готовиться глубже, чем обычно. Может, как к "Динамо" и "Ахмату", а может – намного глубже. Но есть у них в тактике моменты, которые достаточно модные сейчас. Но я думаю, что мы подготовимся, справимся. Наша основная задача – это чемпионат, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"