Игорь Осинькин: "Мы пропустили слишком быстрый гол"

163

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Арсенала" (1:2).

– Мы пропустили слишком быстрый гол. В причинах этого гола надо еще разобраться, но гол нас раскрыл. Он заставил нас играть сумбурно. Соперник грамотно и умело защищал этот счет. В любом случае мы по качеству игры в первом тайме мы могли и должны были играть лучше. Считаю, что второй тайм в этом плане получился у нас более цельным. Мы были похожи на команду, которая знает, как действовать в том или ином эпизоде. Но, к сожалению, мы не успели отыграться. Хотя были моменты и подходы. Во втором тайме мы играли лучше, хоть и раскрылись, атаковали большим числом. Конечно, у соперника было несколько эпизодов, но считаю, что мы играли достаточно организовано. Конечно, хотелось бы, чтобы мы создали больше моментов. Лучшей реализации тоже хотелось.

– Перед игрой вы вспоминали матч с "Ахматом", что там не получилось начало, пропустили быстрый гол. Сегодня похожая история. Можно ли выявить какую-то общую тенденцию? Почему "Крылья" во втором матче из трех получают быстрый гол?

– В обоих быстрых голах перед этим у нас был момент или полумомент. А потом мы пропускаем. Так легко нельзя разложить игру. Очень бы хотелось, чтобы так было просто. Наверное, где-то чего-то нам не хватило. Мы в первой половине первого тайма поскользнулись больше соперника раз в 10. Включая голевой эпизод, там мы тоже поскользнулись. Почему мы поскальзываемся, а соперник – нет... Почему часть борьбы мы так проиграли, подборы. Особенно в первом тайме. Мы должны верить в свою игру, все равно придерживались ее. Мы о чем-то поговорили с ребятами в перерыве, говорили, что должны сделать, что исправить. Второй тайм реально отличается от первого. И не только потому что соперник отдал инициативу. Но и то, как мы его заставили прижаться его к воротам. Не могу сказать, что много было моментов. Но раскрыть такую глубоко обороняющуюся оборону нам было сложно, но мы создавали моменты, подходов было достаточно. В паре моментов можно было, действительно, понадеяться на гол. Но пока мы не смогли победить. Хотя второй тайм по игре обнадеживает. Как и то, что у кого-то из ребят получилось, у кого-то не получилось. Я думаю, что у нас такие футболисты, которые могут делать правильные выводы после таких матчей.

– Что именно вы попросили исправить в перерыве свою команду?

– Мы сделали очень много действий, которые вообще не вытекали из логики игры. Это неподготовленные удары, какие-то длинные забросы, на которые никто не может побежать, неподготовленные диагонали. Все, что связано с каким-то непонятным риском, который мы хотим по стилю не допускать, мы сделали слишком много таких вещей. Они сломали нам игру. Все подходу, полумоменты, мы могли лучше их использовать, но поступили неправильно. И в первом тайме у нас были моменты. Я не могу сказать, что в первом тайме на поле была одна команда. Но счет нехороший.

– После игры со "Спартаком" вы сказали, что увидели положительную динамику по сравнению с игрой 1-го тура. После игры 3-го тура вы можете сказать, что есть позитивное движение, позитивная динамика продолжается у "Крыльев Советов"?

– Мы можем говорить, но о разных вещах. Там мы пропустили гол на 70-й минуте, а здесь – на 3-й. Совершенно разная игра, она требует от нас более оборонительной или атакующей структуры. Сейчас, конечно, гол нас раскрыл. Мы раскрылись и в это пространство соперник зашел слишком большое количество раз. Хотя я не могу сказать, что мы провалили в этом плане игру. Но мы опять раскрылись. Эта игра чем-то похожа на "Ахмат". А со "Спартаком" счет нас устраивал. Мы хотели выиграть, но все-таки счет 0:0 мы пытались сохранить, контратаковали не раскрываясь в своей структуре.

– Команда достаточно молодая, собрана из молодых ребят. Может, где-то не хватает хладнокровия? Было несколько эпизодов, когда, казалось, что можно за счет опыта сыграть.

– Наверное, ключевое – опыт. Молодость всегда проявляется по-разному. Кто-то раньше становится зрелым футболистом, кто-то позже. У нас не хватило опыта, где-то лидерских качеств игроков. Мы должны внутри себя найти правильные слова, отношение.

Фото: ФК "КС"