Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвёл итоги матча против "Рубина"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвёл итоги матча 4-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Рубина" (1:1).

– Мы завоевали для себя важное очко. Хотя настроены были, в том числе, на победу. Нам хотелось победить, но удержать три очка не получилось. Но считаю, что по качеству игры с нашей стороны была вполне хорошая работа. Может, первое время где-то мы привыкали к специфике поля, соперника. Играли против очень хорошей команды.

– Сегодня в стартовом составе было сразу несколько изменений, с чем это связано?

– Вернулся в стартовый состав Сергеев, Глушенков – это футболист, который здесь не чужой. Он умеет играть в футбол, но чуть позже, чем другие футболисты пришёл в команду – уже после начала чемпионата. Он набирает форму. Сегодня мы решили, что такой состав против "Рубина" будет оптимальным.

– Игорь Витальевич, давайте сразу по горячим следам. Сейчас с помощником вы обсуждали не назначенный пенальти. О чем идёт речь?

– Я уже был в коридоре, там по телевизору показывали момент, который был в начале второго тайма. Была игра рукой у одного из игроков Казани. Но я не видел этот эпизод, поэтому после игры нет смысла его обсуждать.

– "Крылья" набрали первое очко в чемпионате, насколько довольны таким исходом и качеством игры?

– Мы играли с очень хорошей командой. С командой, которая имела преимущество над нами в силовой борьбе. Мы построили свою игру так, чтобы у нас были шансы в быстрых атаках. Хотя, это решение мы приняли уже по ходу игры. Потому что не совсем у нас держался мяч, поле накладывало отпечаток на игру обеих команд. Поэтому мы выстроили определённым образом игру и на контратаках у нас были шансы. Было похуже, чем обычно в позиционных атаках, выход из обороны был затруднённый. Ещё раз повторю, в составе соперника собраны очень хорошие футболисты.

– Изменилось ли у вас мнение о поле после игры?

– Я не хотел бы об этом много говорить. Мы сказали, что оно не очень хорошего качества, меня до игры спрашивали. Мы играли так, как могли. А о поле помнили до и после матча.

– На удивление, но первые 20 минут были не самые удачные для вашей команды. Хотя "Рубин" был на фоне усталости после Лиги Конференций. С чем вы это связываете?

– Игры команды "Рубин" имеет определенную сложность. То качество диагональных передач, которое у них есть, мы с такой качественней диагональю, как была практически от всех игроков, вначале не справились. Но это не приводило к голам, это приводило к инициативе, которую мы теряли. Те мячи, которые мы отбирали, были не в очень хорошей ситуации для быстрых атак, которые мы хотели проводить. Потихоньку мы адаптировались, у нас стали возникать моменты. Я ещё раз говорю, нам нужно привыкать к футболу такого уровня и на таких скоростях. Мы, я считаю, провели достойный матч, потому что по моментам мы были где-то рядом.

– Сегодня очень важная игра была не только для команды, но и для болельщиков. Дерби у нас давно. Один из болельщиков – блогер Максим Меженин приехал на велосипеде из Самары в Казань.

– Я сегодня выходил в город и встретил столько болельщиков из Самары! Конечно, это очень приятно. Сейчас эти ковидные ограничения, поэтому в двух домашних матчах мы практически играли при пустых трибунах. Их очень не хватало. Сегодня наших болельщиков было не меньше, чем на домашних матчах. Я хотел бы их поблагодарить. Мы всю игру слышали их поддержку. Отдельно хочу поблагодарить Максима, который приехал на велосипеде. Да, это самый ближний выезд, но все-таки 350-370 километров – это немалое расстояние. Большое спасибо за поддержку, у нас с прошлого сезона хорошее отношение. Я надеюсь, что мы отблагодарим болельщиков хорошей игрой.

– Удалось ли переговорить с Леонидом Слуцким после игры?

– Совсем немного. Обменялись парой фраз. Мы действительно очень давно знакомы.