Жительница Жигулевска незаконно регистрировала мигрантов

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Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1989 года рождения, обвиняемой в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Из материалов уголовного дела следует, что ранее не судимая местная жительница на протяжении нескольких месяцев незаконно поставила на учет по месту своей регистрации – в доме на ул.Чернышевского, более 5 человек, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Безработная, ранее не судимая злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение - свыше 5 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное отделом дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», с утвержденным обвинительным заключением направлено в Жигулевский городской суд для принятия решения по существу.

Иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.