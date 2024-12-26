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Житель Самарской области заплатил 230 тысяч рублей за избиение приятеля

26 декабря 2024 11:46
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Житель Самарской области заплатил 230 тысяч рублей за избиение приятеля

Судебные приставы Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области взыскали с мужчины компенсацию морального вреда в размере 230 тысяч рублей за причинение тяжкого вреда здоровью своему приятелю. Задолженность была погашена после того, как судебные приставы арестовали крупный рогатый скот, принадлежащий сельчанину. 

В одном из частных домов в ходе распития спиртных напитков между хозяином и гостем произошел конфликт. Словесные разногласия переросли в драку, в результате которой мужчина нанес приятелю серьезные телесные повреждения. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью суд, помимо основного наказания, обязал зачинщика драки выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 230 тысяч рублей. 

Судебные приставы на основании возбужденного исполнительного производства вынесли в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей. Также судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банке.

Установив, что должнику принадлежит несколько голов крупного рогатого скота, сотрудник Службы совершил выход по месту жительства владельца животных. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на поголовье и рекомендовал не тянуть с оплатой долга, чтобы не столкнуться с риском потери крупного рогатого скота.

Мужчина прислушался к совету и оплатил задолженность в полном объеме. Сумма в размере компенсации морального вреда была перечислена взыскателю, после чего арест с поголовья был снят.

 

 

Теги: Судебные приставы

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