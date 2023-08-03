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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области выплатил 135 тысяч рублей пострадавшей в ДТП женщине

3 августа 2023 11:37
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Житель Самарской области выплатил 135 тысяч рублей пострадавшей в ДТП женщине

 

Житель с. Кинель-Черкасы, двигаясь утром по проезжей части, допустил наезд на переходящую по нерегулируемому пешеходному переходу женщину. В результате столкновения пешеходу был причинен вред здоровью средней тяжести. Полученные травмы мешали ей вести привычный образ жизни и доставляли моральные страдания. В связи с этим женщина обратилась в суд, где совершившего наезд водителя обязали компенсировать пострадавшей моральный вред в размере 135 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кинель-Черкасского района Самарской области. Судебным приставом-исполнителем должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, и о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.

За неисполнение решения суда в установленный законом срок сотрудником Службы вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере почти 10 тысяч рублей. Также судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации и обращено взыскание на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность полностью погашена. Моральный вред компенсирован.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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