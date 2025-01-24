Житель Борского района напился и угрожал женщине ножом

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В полицию за помощью обратилась жительница Борского района, которая пояснила, что сожитель во время бытового конфликта угрожал ей ножом.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции убедились, что в настоящее время жизни и здоровью заявителя ничего не угрожает.

Полицейские восстановили картину произошедшего: заявитель, после некоторого отсутствия, вернулась домой и обнаружила сожителя, употребляющего спиртные напитки. Он затеял на почве ревности конфликт и, находясь в возбужденном состоянии, начал угрожать женщине убийством, держа нож на расстоянии вытянутой руки, направляя в ее сторону. Восприняв угрозу как реальную и опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина испугалась, воспользовавшись моментом, выбежала из дома и немедленно обратилась за помощью в полицию.

Сельский житель пояснил полицейским, что нож сделал сам, для рубки веток деревьев, которыми топит печь.

Отделением дознания МО МВД России «Борский» в отношении задержанного возбуждены уголовные дела.