Заложники ситуации: двум рыбакам на Волге около села Новодевичье потребовалась помощь спасателей

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25 февраля в 14.55 поступил сигнал от терпящих бедствие рыбаков.

На Волге в Ставропольском районе напротив села Новодевичье сломалась мотособака. Два рыбака 66 и 48 лет оказались заложниками ситуации.

Самостоятельно добраться до берега не позволяло здоровье старшего из мужчин.

Тогда они обратились за помощью к спасателям.

При проведении спасательных работ спасателями Поисково-спасательного отряда Тольятти был задействован аэроглиссер «Север».

В 16.40 рыбаков доставили на берег.

Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО