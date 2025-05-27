Восьмилетний мальчик, играя, застрял в строительных плитах в Борском районе

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Вчера, 26 мая, в 19:21 в пожарно-спасательный отряд Борского района поступило сообщение о том, что в селе Борское на улице Красноармейской произошел несчастный случай. Мальчик 2017 года рождения, играя застрял в строительных плитах.

Незамедлительно на место происшествия прибыли четверо специалистов.

За считанные минуты пожарные-спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и кувалды освободили восьмилетнего местного жителя из бетонного плена.



Уважаемые родители! Во избежание несчастных случаев необходимо провести беседы с детьми и объяснить им степень опасности. Предупреждение несчастных случаев среди детей включает в себя создание безопасной среды и обучение детей основам профилактики травматизма.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"