Внимание: не выходите на лед водоемов в период оттепели!

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Весна уже на пороге, и постепенно вступает в свои права. Температура воздуха в дневные часы все чаще поднимается выше 0. В этот период лёд на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Нахождение на нем становится крайне опасным: лед в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой. Образовавшиеся промоины представляют опасность для рыбаков и любителей прогуляться по льду водоемов.

Сейчас на малых реках области наблюдается стабильная гидрологическая обстановка. На Куйбышевском водохранилище в районе г. Тольятти, и на Саратовском водохранилище в районе г. Самара и Сызрань - ледостав, в районе с. Зольное - остаточные забереги. На реках Сок, Самара, Чапаевка наблюдается ледостав, на реке Большой Кинель - ледостав с полыньями.

Государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области и спасатели ежедневно патрулируют водные объекты региона. Проводят профилактические беседы с гражданами об опасности выхода на непрочный лёд. Но, несмотря на предупреждение, любители подлёдного лова и прогулок по льду не спешат покидать потенциально опасные места.

Так, в прошедшую субботу, 26 февраля, сотрудниками Поисково-спасательной службы в Самаре, напротив Полевого спуска к р. Волга, была проведена эвакуация на берег из воды мужчины 1960 г. р. и женщины 1975 г. р., провалившихся под лед. Работы по эвакуации проводили 5 человек с помощью 1 плавсредства. К счастью, пострадавшие остались живы, хотя все могло закончиться трагично.

В связи с неустойчивой и переменчивой погодой инспекторы ГИМС напоминают жителям Самарской области о том, что теряющий с каждым днем свою прочность лед представляет собой серьёзную угрозу жизни и здоровью, и призывают граждан не подвергать свою жизнь опасности.

Уважаемые самарцы! Не выходите на лёд! Берегите себя и своих детей. Помощь может не успеть прийти вовремя. Помните, что ваша жизнь в собственных руках. Выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности!