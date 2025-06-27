Владелец "Тайгана" Зубков, на которого напал лев, написал письмо из больницы

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Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, написал открытое письмо из больницы, в котором пообещал, что скоро будет опять в строю, сообщила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва - повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, но стабильное. Позже представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку и что спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. В свою очередь, СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело, пшет РИА Новости.

"Дорогие друзья. Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Я скоро буду опять в строю с вами и со всей своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением ко всем. Ваш Олег Зубков", - зачитала Алексагина письмо в видеозаявлении, опубликованном на официальных аккаунтах в соцсетях парка.