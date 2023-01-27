Верховный суд принял решение по делу экс-директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина

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Стало известно решение Верховного суда по делу бывшего генерального директора ракетно-космического центра «Прогресс» (РКЦ «Прогресс») Александра Кирилина. Жалобу на его приговор подал заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев.

Представитель надзорного ведомства настаивал, что действия подсудимого квалифицировали неправильно. Это в свою очередь привело к тому, что Александра Кирилина якобы ошибочно освободили от наказания за хищение 125 миллионов рублей. Основанием для такого решения стало истечение срока давности преступления, пишет 63.ру.

Поэтому Игорь Ткачев и потребовал вернуть уголовное дело бывшего главы «Прогресса» в прокуратуру. Это, по мнению представителя надзорного ведомства, могло бы привести к тому, что Александра Кирилина привлекли к ответственности по более тяжкой статье.

Игорь Ткачев направил свою жалобу в Верховный суд в декабре 2022 года. И решение по ней судебная коллегия озвучила только в конце января 2023 года.

— Заявителю отказали в передаче жалобы для рассмотрения в заседании кассационной инстанции, — следует из информации, опубликованной на сайте Верховного суда.

Уголовное дело Александра Кирилина расследовали и рассматривали почти 5 лет. Он стал фигурантом уголовного дела в феврале 2018 года. Следователи обвинили гендиректора «Прогресса» в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

Обвинения в адрес экс-главы оборонного завода строились вокруг экономически невыгодного контракта на покупку гидравлического пресса, организации командировок для подчиненных и необоснованной выплаты коллеге компенсации за неиспользованные отпуска.

В результате Александра Кирилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями, и по этому эпизоду его приговорили к 2 годам лишения свободы. А выплаты компенсаций подчиненному суд расценил как хищение путем растраты, и здесь наказание составило 8 лет лишения свободы.

Затем апелляционная инстанция освободила экс-директора «Прогресса» от наказания за злоупотребление полномочиями. Именно по этому эпизоду, по мнению судей, истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. А за хищение путем растраты Александру Кирилину уменьшили срок наказания с 8 до 5 лет.

После свои коррективы в приговор внес Шестой кассационный суд. В этой инстанции наказание сократили и вовсе до 2 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год. Таким образом, Александр Кирилин уже должен был выйти на свободу.

Параллельно бывшего гендиректора «Прогресса» хотят лишить звания почетного гражданина Самарской области. Основанием для этого может быть судимость экс-главы РКЦ.