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В Жигулевске женщина украла телефон в аптеке, не смогла включить и выкинула

13 мая 2025 11:59
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В Жигулевске женщина украла телефон в аптеке, не смогла включить и выкинула

В полицию Жигулёвска обратился местный житель 1971 года рождения с заявлением о хищении сотового телефона. Материальный ущерб потерпевший оценил на сумму более 4 000 рублей. 

Он находился в одной из сетевых аптек на ул. Мира, где совершал покупки. Оплатив купленные медикаменты, мужчина сложил покупки в пакет, а смартфон оставил возле кассы на полке. Отойдя недалеко от торговой точки, вспомнил, что оставил на витрине гаджет, но вернувшись обратно, не обнаружил его. Потерпевший попытался дозвониться на свой сотовый, но тот был уже отключен, и мужчина обратился за помощью в полицию.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили работников сетевой аптеки. В результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские предположили, что к совершению кражи может быть причастна 46-летняя безработная местная жительница. Оперативники установили ее местонахождение, задержали и доставили женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

При опросе задержанная вину в содеянном признала и пояснила, что обратила внимание на лежащий у кассы телефон, дождавшись подходящего момента, она похитила его, но воспользоваться не смогла и выкинула.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая возместила ущерб потерпевшему в полном объеме.

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