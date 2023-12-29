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В Тольятти водитель врезался в столб

29 декабря 2023 11:51
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В Тольятти водитель врезался в столб

28 декабря на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 

Одно из ДТП произошло в 10:30 час. в Автозаводском районе г. Тольятти. 25-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Priora, двигался по автодороге «Тольятти-Ягодное» в направлении с. Ягодное. В пути следования на 1 км. данной автодороги нарушил правила расположения на проезжей части, допустил занос автомобиля с последующим наездом на световую опору. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель и 19-летний пассажир.

Теги: ДТП

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