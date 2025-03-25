В Тольятти полицейский с личных целях использовал федеральную информационную систему Госавтоинспекции МВД России

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Оперативными сотрудниками в ходе комплекса мероприятий выявлены факты противоправных действий бывшего сотрудника отдела полиции по Автозаводскому району № 2 УМВД России по г. Тольятти.

Предварительно установлено, что гражданин, на тот момент, являющийся должностным лицом, неправомерно использовал федеральную информационную систему Госавтоинспекции МВД России и распоряжался ею по своему усмотрению. В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел.

На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке.