В Тольятти перевернулся автомобиль, пострадал водитель

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13 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 12:00 в Тольятти. Молодой человек 2003 года рождения, который за 8 месяцев стажа вождения к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 13 раз, двигался на автомобиле «Toyota Land Cruiser» по Комсомольскому шоссе. В пути следования, он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. Пострадавшего молодого водителя госпитализировали в медицинское учреждение.