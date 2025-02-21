В Тольятти пересмотрели дело о мошенничестве с новостройкой

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Установлено, что мужчина создал видимость добросовестного застройщика и начал возводить многоэтажный дом на ул. Октябрьской в Тольятти. На этапе строительства он реализовал квартиры 39 покупателям, получив от них более 49 млн рублей.

Однако земля, на которой шла стройка, была предназначена для ИЖС, и никаких разрешительных документов для переквалифицирования участка получено не было.

В мае 2024 года предпринимателя признали виновным по статье "Мошенничество" и назначили ему наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима. Также удовлетворили исковые требования потерпевших.

Областной суд рассмотрел апелляцию, поданную защитниками осужденного, изучил материалы дела и оставил приговор без изменений, пишет Сова.