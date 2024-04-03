В Тольятти на АВТОВАЗе мужчину придавило погрузчиком

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В Тольятти на скамью подсудимых сядет сотрудница волжского автогиганта. Ее обвиняют в нарушении правил техники безопасности — ошибка привела к серьезным проблемам со здоровьем другого работника.

— По версии следствия, в июне 2023 года 39-летняя женщина, которая трудится на заводе водителем погрузчика в дирекции по логистике автокомпонентных производств АВТОВАЗа, нарушила правила безопасности и требования инструкции по охране труда. Она сдавала задним ходом, но не убедилась в безопасности маневра. В итоге наехала на мужчину, прижав его к другому автопогрузчику. Работник получил тяжелую травму ноги, — сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

В отношении сотрудницы возбудили уголовное дело по статье 216 Уголовного Кодекса «Нарушение правил техники безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», ее ждет суд — максимальное наказание по статье: лишение свободы на срок до 3 лет, пишет 63.ру.