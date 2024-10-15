В Сызранском районе машина перевернулась в кювет и загорелась

155

14 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 03:00 в Сызранском районе. 31-летний водитель, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по автодороге «Урал-Сызрань 1» со стороны г. Октябрьск в направлении автодороги М-5 «Урал». В пути следования, на 12 км, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и возгоранием транспортного средства. Водитель бригадой скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение