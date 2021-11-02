В Ставропольском районе легковушка столкнулась с КАМАЗом, пострадала женщина

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1 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП произошло в 11:00 в Ставропольском районе. Водитель 1941 года рождения, который в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз, двигался на автомобиле «Datsun» по автодороге «Тольятти-Хрящевка» со стороны г. Тольятти в направлении с. Хрящевка.

По предварительной информации, поворачивая налево, в сторону с. Верхние Белозерки, он не убедился в безопасности выполнения маневра, не уступил проезд транспортному средству, движущемуся во встречном направлении прямо, вследствие чего допустил столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ», под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, женщина 1968 года рождения, она была госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение.