В Самарской области женщина спасла водителя, потерявшего сознание за рулём

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Инцидент произошёл в Чапаевске, 24 июня 2024 года. Автомобилистка заметила, что ехавший перед ней кроссовер за железнодорожным переездом резко повернул направо, сбил сигнальные столбики и медленно поехал по обочине дороги. Заподозрив неладное, она остановилась, вышла из своей машины и побежала за иномаркой. Догнав автомобиль, женщина помогла водителю - ему стало плохо за рулём, сообщают очевидцы. Видео спасения появилось в телеграм-каналах, пишет ГТРК-Самара.

Жители Самарской области отметили в комментариях, что мир не без добрых людей. В то время, как остальные автомобилисты просто проехали мимо, женщина бросилась на помощь. Кто знает, чем бы всё могло закончиться, если бы не ее неравнодушие: до линий электропередачи на пути неуправляемого кроссовера оставалось несколько метров.

Фото: t.me/reg063