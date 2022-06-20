В Самарской области после столкновения одна из вазовских легковушек перевернулась

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19 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:30 в Ставропольском районе Самарской области. Водитель 1985 года рождения (с июня 2021 года года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 12 раз), управляя автомобилем «ВАЗ 21103», двигался по трассе «Тольятти-Хрящевка». На 7 км автодороги, совершая маневр обгона, двигаясь по полосе, предназначенной для встречного движения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Lada Largus» под управлением водителя 1966 года рождения.

Тот двигался в попутном направлении, совершая маневр обгона на полосе, предназначенной для встречного движения. После столкновения автомобиль «Lada Largus» совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. Водитель и женщина-пассажир 1968 года рождения автомобиля «Lada Largus» госпитализированы.