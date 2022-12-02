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В Самарской области подвели итоги рейда "Нелегальный мигрант"

2 декабря 2022 12:23
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В Самарской области подвели итоги рейда "Нелегальный мигрант"

За пять дней проводимых мероприятий сотрудниками полиции пресечено 737 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.

В целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области проведён четвертый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

В период с 21 по 25 ноября 2022 г. сотрудники полиции проверили около 2 000 объектов, пресечено 737 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, в том числе: 429 связанных с нарушением режима пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан, 308 - с нарушением правил осуществление трудовой деятельности.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, судами наложено административных штрафов на общую сумму порядка 1 500 000р.

Полицейскими выявлено 22 преступления в сфере миграции, ответственность за которые предусмотрена ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ» и по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Так, в Пестравском районе сотрудниками ДПС за нарушение ПДД был остановлен легковой автомобиль, в котором находились шесть уроженцев ближнего зарубежья. Во время проверки документов полицейские выяснили, что у задержанных отсутствуют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Рассмотрев административные материалы, составленные полицейскими, Красноармейский районный суд Самарской области приговорил каждого из нарушителей к штрафу в 2 000р. с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области, продолжаются.

 

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