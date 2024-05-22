В Самаре выявили растрату путем оплаты за счет муниципального предприятия услуг адвокатского бюро

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Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя муниципального предприятия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2021 году директор предприятия, заведомо зная о том, что правоохранительными органами расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств при исполнении муниципального контракта по вывозу снега, по которому он являлся подозреваемым, принял решение о заключении договоров с адвокатским бюро за счет организации в целях осуществления предварительного согласования позиции и контроля за показаниями работников, являющимися свидетелями по уголовному делу.

Впоследствии руководитель муниципального предприятия в феврале 2023 года привлечен к уголовной ответственности за халатность при исполнении муниципального контракта.

Стоимость оплаты адвокатских услуг составила свыше 1 250 000 рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.