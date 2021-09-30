В Самаре водитель сбил столб, а тот упал на женщину

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29 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 19:20 в Промышленном районе Самары. Молодой человек 2002 года рождения, стаж вождения которого составляет менее двух лет, двигался на автомобиле «Volkswagen Polo» по пр. Карла Маркса. Напротив дома № 282 по пр. Карла Маркса, водитель допустил выезд на газон, с последующим наездом на препятствие (опору с дорожным знаком), которая от удара упала на припаркованный автомобиль «Chevrolet Niva», и на стоящую возле него женщину, 1950 года рождения. В результате ДТП пострадавшую женщину-пешехода госпитализировали. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает. В отношении водителя автомобиля вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает облМВД.