В Самаре в ДТП погибла 23-летняя девушка

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Трагедия произошла утром в четверг, 30 сентября, на улице 22 Партсъезда в Самаре.

По предварительным данным, 27-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2110 ехал по улице 22 Партсъезда со стороны Физкультурной в направлении Заводского шоссе. На кольце улицы Гагарина он не справился с управлением и на огромной скорости врезался в бордюр. Машина опрокинулась. И пассажирка, которой было всего 23 года, скончалась до приезда скорой помощи. Водитель скрылся с места происшествия, сообщает ГТРК Самара.

«Сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить личность водителя. Он задержан. За оставление места аварии ему грозит наказание в виде лишения права управления транспортными средствами до полутора лет или административный арест до 15 суток. Если ДТП – со смертельным исходом, то виновнику аварии может грозить до 15 лет лишения свободы по статье 264 УК РФ», – рассказал начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД УМВД России по городу Самаре майора полиции Александр Чигунов.