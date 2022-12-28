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В Самаре у алиментщика, находящегося в розыске, арестовали автомобиль

28 декабря 2022 12:52
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В Самаре у алиментщика, находящегося в розыске, арестовали автомобиль

Житель Куйбышевского района г. Самары задолжал своему ребенку 300 тысяч рублей. За неисполнение родительского долга имущество должника арестовали, а самого отца объявили в розыск.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района Самарской области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в пользу несовершеннолетнего ребенка. Судебный пристав-исполнитель предупредил должника о необходимости погашения задолженности и мерах принудительного взыскания, которые могут быть к нему применены в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Должник к погашению задолженности так и не приступил. Более того, он начал скрываться от сотрудником органов принудительного исполнения. Сведения о его местонахождении отсутствовали. В рамках исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель объявил должника в розыск.

Вместе с тем судебный пристав-исполнитель получил информацию, что неплательщик является собственником японского автомобиля. Сотрудники Службы установили место нахождения транспортного средства и в отношении имущества должника составили акт описи и ареста. Автомобиль передали на ответственное хранение специализированной организации. 

После подготовки документов иномарка будет передана на реализацию. Вырученные с продажи денежные средства пойдут в счет погашения долга перед ребенком.

Если должник и дальше продолжит скрываться и уклоняться от выплаты алиментов, то ему грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Избежать наказания мужчина сможет только если полностью погасит задолженность и приступит к осуществлению ежемесячных платежей ребенку.

 

Теги: Судебные приставы

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