В Самаре тушили пожар в административном здании на ул. Мичурина

176

Огонь тушили 28 человек.

Как рассказали в Главном управлении МЧС по Самарской области, в 10:13 в понедельник, 8 июля, поступило сообщение о пожаре в административном здании на ул. Мичурина, 74. В Самаре по данному адресу располагаются военные казармы Линдовского городка.

На место происшествия незамедлительно отправились пожарно-спасательные подразделения.

В помещении административного здания горели отделочные материалы стены на площади 1 квадратный метр. Для ликвидации возгорания привлекались 28 специалистов и 7 единиц техники. В целях безопасности из здания эвакуировали 10 человек, проинформировали в ГУ МЧС по региону, пишет СитиТраффик.