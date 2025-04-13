В Самаре ссора подруг закончилась уголовным делом

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В дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по городу Самара за помощью обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина попросила привлечь к уголовной ответственности знакомую, которая похитила ее сотовый телефон, стоимостью 15 тысяч рублей.

Полицейские подробно опросили заявителя и возможных очевидцев, осмотрели предполагаемое место происшествия, собрали характеризующий материал на участников конфликта, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства 28-летнюю местную жительницу.

Изучив полученные сведения, сотрудники полиции восстановили картину произошедшего: когда женщины распивали алкоголь в одном из питейных заведений, расположенных в Красноглинском районе, между ними возник словесный конфликт, переросший в потасовку. Заявитель, защищаясь от нападок подруги, порвала ей одежду. В ответ на это, ранее не судимая жительница Самары, применяя силу, забрала телефон заявителя, с ее слов, «в счет компенсации ущерба» и уехала домой.

Сотовый телефон потерпевшей изъят у подозреваемой и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.