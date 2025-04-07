В Самаре проверили информацию о гибели рыбы в озере Парка Металлургов

82

Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по публикации о гибели рыбы в озере Парка Металлургов.

Работниками прокуратуры совместно с представителями ФГБУ «Главрыбвод» и ВКамТУ Росрыболовство осуществлен выезд на место происшествия.

Установлено, что в результате падения уровня воды в озере произошло снижение концентрации кислорода, который необходим для существования водных биологических ресурсов, что повлекло гибель рыбы в водоеме.

В результате вмешательства природоохранной прокуратуры МУП «Парки Самары» совместно с ООО «Самарские коммунальные системы» проводятся мероприятия по заполнению озера водой с помощью насоса, подающего воду из специализированной скважины.

Природоохранной прокуратурой продолжаются проверочные мероприятия.