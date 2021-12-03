В Самаре пешеход шел на красный свет и попал под машину

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2 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 17:30 в Кировском районе Самары. Водитель 1956 года рождения, не умея права на управление транспортным средством, двигался на автомобиле «Toyota Land Cruiser» по Ташкентскому переулку. По предварительно информации, напротив дома №187 по ул. Ставропольской, водитель допустил наезд на мужчину 1983 года рождения, который переходил проезжую часть, по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшего пешехода доставили в медицинское учреждение, где ему было назначено амбулаторное лечение.