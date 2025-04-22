В Самаре на станции метро «Алабинская» 10-летняя девочка упала на рельсы

167

Утром во вторник, 22 апреля, в самарском метрополитене произошло ЧП. Свидетелями происшествия на станции «Алабинская» стали пассажиры.

«Девочка упала на рельсы. Из-за этого не ходили поезда, сын не смог уехать», — написала нам читательница.

Редакция 63.RU обратилась за комментарием в МП «Самарский метрополитен». Там подтвердили, что такой инцидент был. Все произошло было примерно в 8:30.

«10-летняя девочка засмотрелась в телефон, не заметила край платформы и упала на рельсы. Но сознание не потеряла, смогла самостоятельно отойти от контактного рельса (по которому подается напряжение — Прим. ред.)».

Люди сообщили о ЧП сотрудникам метро. Чтобы достать девочку с путей, пришлось остановить движение поездов и снять напряжение на этом участке. Девочку подняли на платформу.

«У нее была только легкая ссадина на ноге. Вызвали родителей, передали им девочку», — добавили в метрополитене.