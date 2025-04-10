В Самаре иномарка сбила женщину-пешехода

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9 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

В Красноглинском районе областного центра в 13:00 час. 39-летний водитель машины Nissan Maxima, двигаясь по 2-му кварталу пос. Мехзавод со стороны Красноглинского шоссе, при повороте на Московское шоссе допустил наезд на пешехода - 45-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщину госпитализировали, после обследования медицинских работников, пострадавшей рекомендовано амбулаторное лечение.