В Самаре иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

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13 июня на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:30 в Промышленном районе г. Самары. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Renault LOGAN», напротив д. 44 по ул. Фадеева совершил наезд на женщину-пешехода 1990 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия женщина с полученными травмами госпитализирована. По данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.