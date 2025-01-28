В Самаре фирма задолжала работнику 126 тысяч рублей

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Прокуратурой Октябрьского района г. Самары утверждено обвинительное заключение по обвинению директора ООО «НАНАВТО» по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, выявившей нарушения прав работника на своевременную оплату труда.

Установлено, что генеральный директор организации не выплатил работнику заработную плату на общую сумму 126 270 рублей за три отработанных месяца и компенсацию за неиспользованный отпуск, израсходовав денежные средств организации на удовлетворение требований других кредиторов.

В результате вмешательства прокурора организация погасила задолженность по заработной плате и иным платежам перед работником.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.