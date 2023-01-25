В Рязанской области поймали сбежавшую из частного дома тигрицу

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Сбежавшая в Рязанской области тигрица была поймана, сообщают "Известия" со ссылкой на УМВД по региону.

«Ее усыпили снотворным, тигрица уже находится в вольере. Решается вопрос о дальнейшем ее пребывании там», — сообщили в пресс-службе.

До приезда службы отлова животных полиция оцепила территорию, чтобы обезопасить прохожих.

Ранее сообщалось, что в поселке Дягилево Рязанской области из частного дома сбежала тигрица. Она находилась у физического лица, хотя с 1 января 2020 года таких животных содержать нельзя.

Фото: pxhere