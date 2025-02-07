В России начали массово подделывать сливочное масло

172

В 2024 году наибольшая доля фальсификата среди молочной продукции пришлась на сливочное масло, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока, который проходит в рамках международной выставки «Продэкспо 2025». Об этом сообщает «Интерфакс».

«К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее число случаев фальсификации — в производстве сливочного масла», — сказал он.

По словам руководителя ведомства, к устранению проблемы фальсификата Россельхознадзор привлек Федеральную налоговую службу (ФНС). Она на основе данных лабораторных исследований доначисляет налоги на те предприятия, которые должны были платить 20% при использовании растительных жиров, а платили 10% — как за животные жиры.

Сливочное масло вошло в список самых подорожавших в России продуктов по итогам 2024 года. По данным Росстата, рост составил 36,2%. Рост цен власти объясняли увеличением себестоимости производства, повышением стоимости импортных сырьевых материалов и наценкой торговых сетей.

В «Союзмолоке» также заявляли, что рост цен связан с увеличением себестоимости производства по всей цепочке — от сырья до переработки. На цены также повлияли рост кредитной нагрузки и общей инфляции, увеличение затрат на обслуживание и ремонт оборудования, отметили там, пишет РБК.