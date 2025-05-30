В реке Самара в районе  Южного моста утонул ребенок

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30 мая водолазный отряд специального назначения проводил водолазные поиски на акватории реки Самара в районе Южного моста по заявлению сотрудников правоохранительных органов.

Там утонул ребенок 2011 года рождения. Дети купались в необорудованном для купания месте без присмотра взрослых.

В 17.11 водолазы начали поисковые работы. Очевидцами было указано предположительное место, где ребенок пропал с поверхности водоема.

Поисковые работы начали от опоры моста. В 20.30 водолаз обнаружил утонувшего на глубине 5 метров на удалении 20 метров от береговой линии. Тело снесло течением реки на 50 метров. Спасатели призывают соблюдать правила поведения на воде и напоминают, что вода не прощает ошибок. Будьте осторожны, берегите свою жизнь, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО