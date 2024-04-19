В Нефтегорском районе горел дом и надворные постройки

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18 апреля в 15 часов 38 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на улице Панчикова в селе Богдановка горит дом, из за сильного ветра была угроза распространения на соседние дома. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно – спасательных частей №№ 105, 104 пожарно – спасательного отряда № 36 в количестве 9 человек личного состава на 3 единицах техники.

По прибытии на место было установлено, что горит дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 102 квадратных метра. На тушение пожара были поданы 4 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы. В 16 часов 45 минут была объявлена локализация пожара, в 17 часов 21 минуту – ликвидация пожара. Благодаря оперативным действиям наших огнеборцев распространения огня удалось избежать. Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"