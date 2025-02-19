В Кировском районе Самары нашли нелегальных мигрантов

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С целью выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории Кировского района Самары.

В рамках работы по выявлению и пресечению миграционного законодательства полицейские проверили более 10 иностранных граждан. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

По итогам мероприятия выявлено 6 нарушений: собрано четыре административных материала по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности и осуществления трудовой деятельности без заключения трудового договора, принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации двоих незаконно пребывающих иностранных граждан.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной ч. 1, ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Также проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся регулярно. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.