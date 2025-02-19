Я нашел ошибку
Главные новости:
ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций
каждый второй житель Самары празднует Масленицу
Каждый второй житель Самары празднует Масленицу
В 2025 году в Самарской области откроют пять новых модельных библиотек
В 2025 году в Самарской области откроют пять новых модельных библиотек
Малый бизнес и «Транснефть-Приволга» обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков
Малый бизнес и «Транснефть-Приволга» обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков
С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца
С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца
74-летняя автомобилистка в Тольятти врезалась в бордюр и дорожный знак
74-летняя автомобилистка в Тольятти врезалась в бордюр и дорожный знак
В этом году самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей
В этом году самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей
В Самарской области определились лучшие сборные лиги «КЭС-БАСКЕТ»
В Самарской области определились лучшие сборные лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.34
-0.09
EUR 95.67
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
В СОУНБ пройдет встреча с тольяттинским писателем Сергеем Чекуновым
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кировском районе Самары нашли нелегальных мигрантов

19 февраля 2025 11:57
134
В Кировском районе Самары нашли нелегальных мигрантов

С целью выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории Кировского района Самары.

В рамках работы по выявлению и пресечению миграционного законодательства полицейские проверили более 10 иностранных граждан. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

По итогам мероприятия выявлено 6 нарушений: собрано четыре административных материала по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности и осуществления трудовой деятельности без заключения трудового договора, принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации двоих незаконно пребывающих иностранных граждан.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной ч. 1, ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Также проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».  

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся регулярно. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Зимняя Туриада стартовала в Самаре
19 февраля 2025  11:46
Зимняя Туриада стартовала в Самаре
132
19 февраля ночью беспилотники атаковали Сызранский НПЗ
19 февраля 2025  10:31
19 февраля ночью беспилотники атаковали Сызранский НПЗ
160
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
18 февраля 2025  12:18
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
382
Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий.
17 февраля 2025  19:37
Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
1461
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
17 февраля 2025  13:56
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
567
Весь список