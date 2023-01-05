В Индии задержали туриста из России после восхождения на священный холм Аннамалаи

122

В Индии задержали 34-летнего туриста из России после восхождения на священный холм Аннамалаи, сообщает РИА Новости. Об этом пишет Hindu.

Сообщается, что уроженец города Каменск-Уральский Свердловской области и еще двое путешественников прошли по тому же маршруту, что и религиозные деятели во время фестиваля огней "Картигай Дипам". На вершине они запустили коптер — снимали на видео в том числе и индуистский храм Аннамалаияра, посвященный Шиве.

"У российского туриста есть виза, действительная до октября 2023 года", — рассказал сотрудник лесного отдела Тируваннамалайского района.

Подниматься на холм Аннамалаи можно только во время "Картигай Дипам", получив специальное разрешение. По правилам безопасности использование коптеров там запрещено.

Фото: ru.freepik.com