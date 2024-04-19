В Елховском районе горела сухая трава

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19 апреля 9 часов 9 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что вблизи деревни Большая Федоровка Елховского района горит сухая трава. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно – спасательной части № 137 пожарно – спасательного отряда № 49. По прибытии на место пожара было установлено, что горит сухая трава на площади 100 квадратных метров. Огнеборцы использовали пожарные хлопушки и ранцевые пожарные огнетушители.

В 9 часов 43 минуты была объявлена локализация пожара, в 10 часов 1 минуту ликвидация открытого горения, в 10 часов 3 минуты – полная ликвидация пожара. В тушении пожара принимали участие 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"