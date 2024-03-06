В ДТП с автобусом-ГАЗелью в Тольятти пострадали трое

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5 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в Комсомольском районе Тольятти. В 11:00 час. водитель 1945 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, двигался по ул. Громовой, со стороны трассы М5 «Урал», в направлении Поволжского шоссе. В пути следования, в районе здания № 51, при осуществлении разворота на лево, в нарушение дорожной разметки 1.1 (сплошная линия), не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом ГАЗ А64, двигавшегося в попутном направлении, под управлением водителя 1976 года рождения. Трем пассажирам автобуса ГАЗ А64 - рекомендовано амбулаторное лечение.