В Борском районе 14-летний подросток на мопеде попал в ДТП

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17 июня на территории Самарской области зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало двенадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Одно из ДТП произошло в 15:00 в Борском районе. 37-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-211440, двигался по улице Первомайской села Борское. В пути следования, возле дома № 97, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и допустил столкновение с мопедом Colt, под управлением 14-летнего юноши, который двигался по равнозначной дороге. Подросток госпитализирован.