Украинские военные при отступлении взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса

Украинские военные взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"При отступлении подразделений ВСУ <...> около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван", — отметили в ведомстве.

Из-за взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок.

Уточняется, что украинские боевики заранее заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса в 2,5 километра восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР. Такими действиями противник стремился снизить темпы наступления Вооруженных сил России.

Среди российских военнослужащих никто не пострадал.

Фото: скриншот видео Минобороны