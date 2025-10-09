Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди российских военнослужащих никто не пострадал.
Украинские военные при отступлении взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса
Ее классификация соответствуют предпоследнему классу мощности.
На солнце зафиксирована мощная вспышка
Какие привычки помогут сохранить остроту зрения.
Врач-офтальмолог: сохранить хорошее зрение – это общая задача врачей и пациентов
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 29 многоквартирных жилых домов (3000 человек, из них 548 детей).
Введен режим "ЧС" в селе Подстепки в связи с нарушением водоснабжения
8 октября состоялось торжественное открытие новых объектов.
В Октябрьске появились два новых спортивных сооружения
Бродячих собак, отловленных с улиц, помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют.
Более 3,3 тысяч бездомных собак отловлено с улиц Самары с начала года
Прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.
«Т Плюс» и «Российские студенческие отряды» откроют новые карьерные возможности для молодёжи
Как певец он стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".
Умер певец Ефрем Амирамов
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Украинские военные при отступлении взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса

9 октября 2025 22:19
159
Среди российских военнослужащих никто не пострадал.

Украинские военные взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"При отступлении подразделений ВСУ <...> около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван", — отметили в ведомстве.

Из-за взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок.

Уточняется, что украинские боевики заранее заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса в 2,5 километра восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР. Такими действиями противник стремился снизить темпы наступления Вооруженных сил России.

Среди российских военнослужащих никто не пострадал.

 

Фото:  скриншот видео Минобороны

