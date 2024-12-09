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Тольяттинские ППСники задержали грабителя

9 декабря 2024 09:31
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Тольяттинские ППСники задержали грабителя

В начале декабря текущего года в полицию Тольятти обратилась местная жительница 1965 года рождения, которая сообщила, что несколько минут назад на проспекте Степана Разина неизвестный мужчина вырвал из ее рук сотовый телефон и скрылся.

Полицейские осмотрели место происшествия, провели поквартирный обход расположенных вблизи домов, установили и опросили очевидцев произошедшего. Сотрудники полиции составили ориентировку с указанием примет подозреваемого и распространили ее среди наружных служб полиции.

Спустя час сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находящиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который, увидев полицейских, попытался скрыться. После непродолжительной погони беглец – местный житель 1988 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса неоднократно судимый за преступления имущественного характера мужчина сознался в содеянном и пояснил сотрудникам полиции, что решился на преступление, чтобы заработать, сдав похищенное в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон возвращен законной владелице.

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