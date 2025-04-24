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Тольяттинец заказал через интернет поддельные водительские права

24 апреля 2025 11:49
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Тольяттинец заказал через интернет поддельные водительские права

По результатам исследования установлено, что документ напечатан на принтере и заламинирован.

На территории Автозаводского района Тольятти, в ходе административной процедуры, водитель 1980 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности. Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, задержанный официально трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через сеть Интернет.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Полицейские напоминают, что поддаваясь на заманчивые предложения о быстром и недорогом изготовлении водительского удостоверения, человек даже не задумывается, что после приобретения поддельного права на вождение автомобилем, он становится преступником и, соответственно, несет уголовную ответственность.

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