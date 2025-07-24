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Сызранец нашел на улице коробку с патронами

24 июля 2025 12:35
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Сызранец нашел на улице коробку с патронами

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» сотрудникам уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о причастности ранее неоднократно судимого за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков местного жителя к незаконному обороту боеприпасов.

С целью проверки информации полицейские получили разрешение суда на проведение обысковых мероприятий по адресу его проживания, где в присутствии понятых провели осмотр квартиры. В одной из комнат оперативники обнаружили и изъяли 27 предметов похожих на патроны.

По сведениям полицейских, житель Сызрани не имеет разрешения на хранение и приобретение какого-либо оружия и патронов, поэтому обнаруженные при осмотре жилища предметы оперативники изъяли и направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Согласно полученным результатам, мужчина незаконно хранил спортивно – охотничьи патроны, изготовленные промышленным способом, предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм и пригодные к стрельбе.

В ходе опроса задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что коробку с патронами нашел на улице. Знал, что нарушает закон, но все равно оставил боеприпасы себе. В настоящее время версия мужчины проверяется сызранскими оперативниками.

В отношении злоумышленника отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов). Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Сотрудники полиции напоминают, что добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества можно в ближайшее отделение внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности.

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