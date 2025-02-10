Сызранец 15 лет работал по поддельному диплому

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился представитель службы безопасности одного из градообразующих предприятий города с сообщением о том, что работник завода предоставил в кадровую службу вызывающий сомнение в подлинности диплом о высшем образовании.

Полицейские подробно опросили заявителя и установили, что работник предприятия - местный житель 1981 года рождения в списках студентов, окончивших Самарский государственный технический университет по квалификации «Инженер» по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция» никогда не значился. Предъявленным им в кадровую службу документ, выдавался другому жителю Самарской области.

Сотрудники полиции установили местонахождение «специалиста» и опросили его по существу дела.

Со слов фигуранта, несколько лет назад он приобрел у незнакомца в областной столице за 50 тысяч рублей поддельный диплом о высшем образовании для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Криминальный план удался: через несколько месяцев после того, как он предоставил документ в кадровую службу, с должности сварщика его перевели на вакансию инженера-конструктора, где он проработал около 15 лет, пока обман не раскрылся.

В настоящее время ранее не судимому жителю Сызрани вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.