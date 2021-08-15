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Столкновение с МАЗом в Сызранском районе: погиб человек

15 августа 2021 11:30
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Столкновение с МАЗом в Сызранском районе: погиб человек

14 августа на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести, два человека погибли.

В Сызранском районе в 07:00 на трассе "М5 Урал" водитель 1977г.р., который был лишен права управления транспортным средством 02.10.2020 г. на 18 месяцев, управляя автомашиной "Nissan-Qashq", двигаясь по автодороге, выехал на сторону дороги предназначенную для встречного движения.

Там он столкнулся с большегрузом "МАЗ" под управлением водителя 1979г.р., В результате ДТП водитель автомашины "Nissan-Qashq", от полученных травм скончался на месте ДТП.

Теги: смертельное ДТП Сызрань

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